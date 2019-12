09.12.2019 h 13:15 commenti

Ragazzino e baby sitter sequestrati per rubare la cassaforte: presi due banditi, uno si è tuffato nel Bisenzio

Il colpo messo a segno nella serata di sabato. Il capo della Squadra mobile ha esploso tre colpi di pistola in aria per scoraggiare il tentativo di fuga di un malvivente. La cassaforte ritrovata qualche ora più tardi: dentro 70mila euro tra soldi e gioielli

Hanno fatto irruzione nell'appartamento di una famiglia cinese dopo essersi arrampicati fino al balcone, hanno minacciato e chiuso nella camera da letto un bambino di 13 anni e la sua baby sitter, hanno smurato la cassaforte e se ne sono andati ma, una volta usciti, hanno trovato la polizia ad aspettarli. Inutile il tentativo di fuga messo in atto da uno dei ladri che si è buttato nel fiume Bisenzio ma poi è stato preso e arrestato assieme al complice che faceva da palo. Altri malviventi sono invece riusciti a scappare con il bottino. Un bottino sostanzioso – circa 70mila euro tra soldi e gioielli – che è stato recuperato poco dopo. E' successo nella serata di sabato 7 dicembre, in via De Gasperi. In carcere sono finiti due albanesi con precedenti. I due, 19 e 29 anni, devono rispondere di rapina aggravata e sequestro di persona.

Decisivo l'intervento della Squadra mobile diretta da Gianluca Aurilia. Quest'ultimo, per scoraggiare il tentativo di fuga dei ladri, ha anche sparato tre colpi di pistola in aria. Sono stati attimi molto movimentati: il malvivente che faceva da palo è stato subito individuato e bloccato, mentre l'altro ha fatto in tempo a consegnare la cassaforte ad altri complici che si sono allontanati a bordo di un'auto e non ha esitato a buttarsi nel fiume. Mentre alcuni poliziotti hanno raggiunto l'altra sponda del Bisenzio verso la quale l'albanese si stava dirigendo, altri si sono messi alla ricerca del bottino. La cassaforte, con all'interno tutta la refurtiva, è stata ritrovata poco dopo nell'appartamento di un uomo, anche lui albanese. Della vicenda si occupa il sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti.



