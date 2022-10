15.10.2022 h 10:37 commenti

Ragazzino di 14 anni costretto a lavorare in una confezione: denunciati sia i titolari sia il padre

Lo hanno scoperto i carabinieri durante un controllo a Vaiano. In una seconda azienda controllata a Montemurlo trovati operai a nero, tre dei quali anche privi del permesso di soggiorno

C'era anche un ragazzino di 14 anni tra i lavoratori trovati, durante un controllo interforze, in una ditta di confezioni di Vaiano gestita da due cittadini del Bangladesh, entrambi poi denunciati proprio per aver avviato al lavoro un minore di 15 anni, cosa vietata dalla legge. Denunciato anche il padre del ragazzino, anche lui di nazionalità bengalese, per avere consentito che ciò avvenisse. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della Compagnia di Prato che, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro e ad altri enti, hanno passato al setaccio, oltre alla ditta di Vaiano, anche una seconda azienda con sede a Montemurlo e anche questa gestita da un cittadino del Bangladesh. Pure nei confronti di quest'ultimo è scattata la denuncia penale, visto che tra i lavoratori ne sono stati trovati tre privi del permesso di soggiorno: due bengalesi e un pakistano. Altri sette operai, pure in regola con il permesso di soggiorno, erano senza un regolare contratto. Per questo motivo sono state fatte ammende e sanzioni per un totale di 87mila euro. Sospesa l'attività di entrambe le ditte.

