18.06.2019 h 08:50 commenti

Ragazzino di 13 anni travolto da uno scooter mentre attraversa la strada: ricoverato in codice rosso

L'incidente è avvenuto ieri sera in via dell'Alberaccio a San Paolo. Alla guida del mezzo un 18enne, anche lui portato al pronto soccorso dopo la caduta

Un ragazzino di 13 anni è stato travolto da uno scooter, condotto da un 18enne, ed è stato portato in ospedale in codice rosso dai soccorritori del 118. L'incidente è avvenuto verso le 20.50 di ieri sera, 17 giugno, in via dell'Alberaccio a San Paolo. Ferito, anche se in maniera più lieve, anche il ragazzo alla guida dello scooter, che è caduto a terra. Per lui il trasporto al pronto soccorso è stato in codice verde. Entrambi i giovanissimi coinvolti nell'incidente sono italiani. La polizia municipale è intervenuta con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica che ha causato il sinistro.

Edizioni locali collegate: Prato

