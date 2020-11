28.11.2020 h 13:20 commenti

Ragazzino di 11 anni scappa da scuola dopo un rimprovero: rintracciato dalla polizia

E' successo ieri in una media nella zona di viale Galilei. Lo studente, seguito dal preside, è arrivato fino in via Magnolfi dove è stato fermato in lacrime dagli agenti di una Volante

Dopo essere stato rimproverato dagli insegnanti, è scappato improvvisamente da scuola vanamente inseguito sia dagli stessi professori sia dal preside. Per fortuna, l'allarme dato alla polizia, ha consentito di risolvere in breve tempo la cosa. E' successo ieri, 27 novembre, intorno alle 13.30 in una scuola media nella zona di viale Galilei. Il ragazzino, un 11enne di nazionalità nigeriana, è stato invece rintracciato dai poliziotti della Volante in via Magnolfi. Era in lacrime e, dopo poco, è stato raggiunto anche dal preside che non aveva desistito nell'inseguimento, nonostante la maggiore velocità dello studente. Poliziotti e preside hanno quindi tranquillizzato e rincuorato l'11enne, in attesa che arrivasse la madre, alla quale poi il ragazzo è stato riconsegnato. Secondo quanto appurato dalla polizia, la fuga del ragazzo, che frequenta la prima media, era stata provocata dal timore di ripercussioni disciplinari dopo il rimprovero dell'insegnante.

