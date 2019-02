12.02.2019 h 13:16 commenti

Ragazzino denunciato per spaccio, trovato dalla polizia con quindici grammi di droga

Il giovane è stato controllato ieri pomeriggio in via 7 Marzo. Il suo atteggiamento nervoso ha convinto gli agenti ad effettuare una perquisizione personale e una domiciliare. Recuperati e sequestrati sedici frammenti di hashish

Droga nascosta sotto i vestiti e altra nascosta in casa: complessivamente circa 15 grammi di hashish. E' quanto ha sequestrato la polizia ad un pratese di 15 anni fermato nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 febbraio, in via 7 Marzo mentre era in compagnia di due coetanei, un albanese e un altro italiano. Il ragazzino ha mostrato subito segni di nervosismo inducendo gli agenti a sottoporlo ad una perquisizione personale. Sotto i vestiti, il quindicenne nascondeva un sacchetto di nylon contenente una decina di frammenti di hashish. Altra droga è stata poi recuperata nella sua abitazione. Accompagnato in questura, il minorenne è stato denunciato alla procura minorile di Firenze per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi affidato ai genitori nel frattempo avvisati.



Edizioni locali collegate: Prato

