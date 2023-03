21.03.2023 h 17:32 commenti

Ragazzino delle scuole medie arriva in classe con un coltello in tasca

Campanello d'allarme per la prefettura che ha convocato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e chiesto il coinvolgimento dei genitori. Al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di stamani annunciato anche l'arrivo di 58 telecamere per i comuni della provincia

Ancora controlli interforze nelle zone più “calde” come il Serraglio che saranno ripetuti con le stesse modalità, e un'attenzione particolare dentro e fuori dalle scuole per stroncare sul nascere fenomeni d'attualità quali il bullismo e le bande organizzate tra giovanissimi. Lo ha annunciato stamani, 21 marzo, la prefetta di Prato, Adriana Cogode, al termine del consueto comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il campanello di allarme è scattato circa un mese fa quando un ragazzo delle medie si è presentato in classe con un coltello. La prefettura ha quindi stretto una collaborazione con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti comprensivi e il coinvolgimento dei genitori per chiedere che episodi come questo vengano puniti: “Le conseguenza ci devono essere – ha affermato Cogode – proprio per far capire ai ragazzi l'errore. Chi va a scuola con un coltello e viene scoperto, non può ripresentarsi la mattina seguente in classe come se niente fosse”.

La prefetta non ama il termine “baby gang” e sugli ultimi fatti di cronaca preferisce mantenere il massimo riserbo nel rispetto del lavoro d'indagine che è in corso. Non viene specificato neanche se ci siano collegamenti degli episodi più recenti a Vergaio e al Macrolotto Zero. Viene assicurata solo la massima attenzione dentro e fuori da scuola.

Stamani sono stati sottoscritti anche i patti per la sicurezza integrata con i Comuni del pratese. In sostanza la provincia di Prato si trasformerà nel set del Grande Fratello grazie all'arrivo di altre 58 telecamere di videosorveglianza che saranno installate su tutto il territorio in punti critici, davanti a obiettivi sensibili quali le scuole e le zone artigianali e industriali, ai varchi di accesso e di uscita.

Spaccio e reati predatori sono ritenuti i fenomeni più frequenti in città e in periferia. Per aiutare le forze dell'ordine nella propria azione quotidiana, singola o integrata, di prevenzione e repressione, le immagini delle telecamere possono essere un valido strumento di indagine e dissuasivo. Per questo ogni Comune ha chiesto e ottenuto di potenziare la propria rete di occhi elettronici con fondi propri e del ministero dell'Interno. A Carmignano le telecamere saranno 19 di cui una al Fontanello nel centro del paese dove lo scorso ottobre è stato accoltellato un ragazzo. Altre installazione riguardano le scuole, il parco museo, la zona del cimitero a Poggio alla Malva, i semafori nel centro di Comeana. A Poggio, le telecamere saranno 10 con un'attenzione particolare ai giardini e davanti alle scuole. “Quando sono diventato sindaco – ha affermato Francesco Puggelli – sul territorio non era presente neanche una telecamera. Ora, oltre a sorvegliare i varchi del paese, riusciremo a essere presenti anche in altri punti strategici e di aggregazione”.

A Montemurlo gli occhi elettronici in arrivo sono 23 e saranno distribuiti tra la viabilità e il futuro parco centrale. In Val di Bisenzio le nuove telecamere sono 8 di cui 4 a Vaiano, 2 a Vernio e altrettante a Cantagallo. Dovranno sorvegliare soprattutto la viabilità nei suoi snodi cruciali.

(e.b.)