Ragazzino cade dal balcone di casa: ricoverato d'urgenza al Meyer

Il 12enne è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118. L'incidente è accaduto poco dopo le 23.30 nella zona del Sacro Cuore. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto

Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato d'urgenza al Meyer, ieri sera 5 maggio, dopo essere caduto dal balcone della sua casa. E' successo poco dopo le 23.30 in una strada della zona del Sacro Cuore. Il 12enne, di nazionalità cinese, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico fiorentino. Per fortuna le prime notizie sono confortanti e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito ascolato i familiari del 12enne, che erano in casa nel momento dell'incidente e sono stati i primi a dare l'allarme. Ancora non è chiaro come abbia fatto il ragazzo a cadere dal balcone e i militari stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto nei momenti precedenti la disgrazia.