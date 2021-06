14.06.2021 h 21:34 commenti

Ragazzino cade con la bici dalla scarpata del Bisenzio e fa un volo di quattro metri

E' successo nel pomeriggio nel tratto di ciclabile lungo viale Montegrappa a Mezzana. Intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il ferito, poi portato in ospedale in codice giallo

Si è conclusa con una probabile frattura a un braccio, tante escoriazioni e un bello spavento la disavventura che, nel pomeriggio di oggi 14 giugno, ha visto protagonista un ragazzino di 13 anni, caduto con la sua bici sul greto del Bisenzio dopo un volo di circa 4 metri. E' successo intorno alle 18.30 sulla ciclabile poco dopo i giardini di viale Montegrappa a Mezzana. Il ragazzo, mentre stava percorrendo il sentiero di colmo dell’argine con la propria bicicletta, è scivolato cadendo giù dalla scarpata. L’allarme è stato dato da un suo coetaneo. E' stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco che hanno recuperato il ragazzo per poi affidarlo ai sanitari del 118. Il 13enne è stato quindi portato in codice giallo al Santo Stefano. Nella caduta ha riportato una serie di contusioni, la più grave delle quali dovrebbe essere la frattura del braccio.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus