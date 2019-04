01.04.2019 h 12:00 commenti

Ragazzini spruzzano spray urticante in faccia all'autista Cap che li rimprovera

E' successo ieri sera sulla linea extraurbana che collega Prato alla Val di Bisenzio. La Cap presenterà denuncia per interruzione di pubblico servizio

Un autista della Cap è stato aggredito con dello spray urticante da un gruppo di ragazzi che si trovava a bordo di un autobus della linea Prato Val di Bisenzio di ieri sera, 31 marzo con partenza dalla città alle 19.40. Si tratta di due maschi e di una femmina.

I fatti sono accaduti attorno alle 20 alla fermata de La Briglia nel comune di Vaiano. L'autista, accecato, è andato all'ospedale ed è stato refertato con 5 giorni di prognosi. La corsa è stata quindi annullata. Nel frattempo Cap ha inviato il sostituto ma ovviamente si sono accumulati ritardi. Per questo sarà presentata una denuncia per interruzione di pubblico servizio mentre l'autista, stamani, ha depositato una denuncia per lesioni al momento contro ignoti.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i tre ragazzi sono saliti in zona La Cartaia ma anzichè mettersi a sedere si sono piazzati davanti alla porta d'uscita in fondo al mezzo, cosa vietata sugli autobus extraurbani per motivi di sicurezza dello stesso utente. L'autista ha più volte chiesto ai ragazzi di sedersi, ma ha ricevuto come risposta insulti e improperi. Giunto alla Briglia ha fermato l'autobus, è uscito dalla cabina di guida e si è avvicinato ai ragazzi per intimargli di stare seduti e per controllare se la porta era stata danneggiata. Per tutta risposta si è visto spruzzare una sostanza urticante sugli occhi. I ragazzi sono poi scappati via velocemente e l'autista è stato soccorso dagli altri passeggeri.

I carabinieri stanno tentando di identificarli. Non è chiaro se fossero minorenni. Secondo quanto raccontato dall'autista ai colleghi, avevano delle buste della spesa.

Il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, esprime “grande solidarietà” all’autista della Cap: “E’ un episodio molto grave da non sottovalutare, certi comportamenti vanno condannati con determinazione - sottolinea Bosi - adesso occorre individuare i responsabili ed è necessaria una punizione esemplare che svolga un ruolo educativo nei confronti di giovani che vanno messi di fronte alle proprie responsabilità”.