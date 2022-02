02.02.2022 h 14:01 commenti

Ragazzina tentò il suicidio per sottrarsi agli abusi del padre, diventa definitiva la condanna dei genitori

Violentata dal padre per sette anni senza che la madre lo impedisse. La vittima, oggi diciottenne, si buttò dalla finestra. Le porte del carcere si sono già aperte per il babbo condannato a 12 anni, e ora si apriranno anche per la madre che deve scontare 7 anni

Violentata dal padre per sette anni. Sette lunghi anni passati non soltanto a subire le voglie dell'uomo, ma anche a sopportare il silenzio della madre che, pur sapendo, non l'ha mai protetta né ha mai fatto in modo che quell'orrore non avvenisse. Un peso troppo grande per la ragazzina che un giorno del 2017, ad appena 14 anni, trovò il coraggio di aprire la finestra e di lasciarsi cadere nel vuoto pur di sottrarsi agli abusi sessuali. Un volò che la ridusse in fin di vita.La condanna a carico dei genitori è diventata definitiva. La Cassazione ha confermato i 12 anni di reclusione inflitti al padre, un pakistano di 56 anni in carcere da cinque per violenza sessuale, e i 7 a carico della madre, pakistana di 42 anni, accusata di non aver impedito gli abusi sulla figlia, oggi diciottenne. Sono le stesse pene che il tribunale di Prato pronunciò nel 2019, appesantendo quelle chieste dal pubblico ministero Laura Canovai e aggiungendo la revoca della potestà genitoriale.Ora che anche i giudici di terzo grado si sono espressi, anche la donna finirà in carcere per scontare la condanna.Le violenze sessuali vennero a galla dopo il tentativo di suicidio. Furono i carabinieri a ricostruire la bruttissima storia di quella famiglia arrivata dal Pakistan in un comune della provincia pratese. Nel 2010 i primi abusi: all'epoca la bambina aveva 7 anni. L'ultima violenza nel 2017 quando, ormai ragazzina, la vittima tentò il suicidio. In mezzo attenzioni sempre più spinte: prima le carezze, poi i palpeggiamenti, poi i baci e infine le penetrazioni. Quando, dopo un lungo periodo passato in ospedale, la giovane tornò a casa, trovò il padre ancora lì, pronto a soddisfare le proprie voglie anche con la figlia immobilizzata a letto. Ma ormai, i sospetti emersi nel corso degli incontri di medici e psicologi con la quattordicenne per cercare i motivi del suo gesto, avevano già delineato i contorni di quello che succedeva tra le mura di casa, e a poco servirono le parole dei genitori che attribuirono il tentativo di suicidio al divieto di andare con gli amici ad un concerto. Il padre fu arrestato, la madre indagata e la giovane trasferita in una località protetta dove vive ancora oggi.