Ragazzina scappa di casa: finisce in rissa la lite tra lo zio e due minorenni amici della giovane

La madre ha ritrovato la figlia in una sala giochi dopo la notte passata fuori: ne è nato un tafferuglio che si è chiuso con il ferimento alla gamba di uno dei ragazzi. Sul posto è intervenuta la polizia

E' finita con un ragazzino ferito ad una gamba e un uomo denunciato per lesioni, la vicenda che ha visto protagonista una ragazzina cinese di 15 anni, scappata da casa martedì 15 ottobre. La madre della giovane, preoccupata, si è messa a cercare la figlia e l'ha trovata ieri sera in una sala giochi nella zona di via Filzi. La donna ha chiesto ragione della notte trascorsa fuori e a quel punto, secondo quanto ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile, due minorenni, anche loro cinesi, sarebbero intervenuti a dare man forte alla ragazza. La situazione è degenerata quando sulla scena è apparso anche uno zio della 15enne. Dalle parole i contendenti sono passati ai fatti e ne è nato un parapiglia che ha visto i due ragazzi accapigliarsi con l'uomo. Quest'ultimo, ad un certo punto, avrebbe preso un punteruolo e con quello ha colpito alla gamba uno dei minorenni, provocandogli una ferita giudicata guaribile in 8 giorni dai medici del pronto soccorso. Sul posto è poi intervenuta la polizia e lo zio della ragazza si è presentato spontaneamente ammettendo le sue responsabilità.

