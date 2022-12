18.12.2022 h 19:56 commenti

Ragazzina investita e uccisa, è polemica per il semaforo spento da oltre due anni

Nel giugno del 2020 la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio per rimettere in funzione il semaforo e dotarlo di T-red. Accertamenti in corso della Procura di Prato

(e.b.)

Se il semaforo pedonale di piazza XX Settembre fosse stato funzionante, avrebbe evitato il tragico investimento di venerdì a Poggio a Caiano e la morte di una bambina di 12 anni, Alessandra Huang? E' sulla risposta che gli inquirenti daranno a questa domanda che si determinerà l'eventuale responsabilità del Comune nell'incidente mortale avvenuto attorno alle 16.30 di venerdì quando una panda guidata da una settantenne del posto, svoltando da via Soffici in direzione Firenze, ha travolto madre e figlia che stavano attraversando sulle strisce. Secondo quando ricostruito da Notizie di Prato, le immagini della videosorveglianza della piazza acquisite dalla polizia municipale per le indagini, mostrano le due pedone diretta dal lato Bar del Sport verso la piazza, colpite dalla Panda quasi a metà carreggiata. La velocità non sembrerebbe eccessiva. Le due donne però cadono male e finiscono sotto la macchina. La bambina in particolare che batte con il collo e la colonna vertebrale sull'asfalto. Un colpo che non le darà scampo rendendo inutile ogni tentativo di rianimazione dei sanitari inviati dal 118. La madre, 45enne, è stata dimessa dall'ospedale con 8 giorni di prognosi dopo oltre 24 ore di osservazione. E' a casa con il marito e l'altro figlio, sotto choc per la perdita di Alessandra che frequentava la scuola Mazzei. Domani, sarà un triste rientro in classe per i suoi compagni. Il dirigente scolastico ha già attivato il supporto psicologico per aiutare i ragazzi a superare questo difficile momento e a fare i conti con qualcosa che probabilmente non conoscono in modo così diretto come la morte di una persona cara. Tutta la scuola osserverà un minuto di silenzio.La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale la conducente della vettura, risultata negativa all'alcol test e all'uso del cellulare alla guida. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta anche l'autopsia. Sono stati richiesti accertamenti anche sul semaforo pedonale posto davanti all'attraversamento pedonale dove è avvenuta la tragedia. E' guasto da molto tempo, oltre due anni. Nel giugno del 2020 il Consiglio comunale approvò all'unanimità una mozione, presentata da Fratelli d'Italia, per riaccendere il semaforo e dotarlo di T-red per costringere gli automobilisti a rispettare il rosso e a far passare i pedoni. Segno che su quel punto c'erano già criticità e quindi attenzione.La giunta Puggelli ne aveva previsto la sistemazione in occasione della sistemazione della piazza i cui lavori dovrebbero partire tra una quindicina di giorni.Agli inquirenti spetterà stabilire se ci sia un nesso di causa tra il semaforo fuori uso, l'investimento e la morte di Alessandra. Solo allora valuterà se approfondire eventuali responsabilità penali in capo agli amministratori comunali. In paese intanto infuria la polemica su quanto accaduto. Il paese si divide tra chi punta il dito contro la sicurezza in quel tratto di strada e sulla conseguente mancata sistemazione del semaforo pedonale e chi mette sotto accusa l'intera viabilità cogliendo l'occasione per tornare a chiedere il ripristino del doppio senso di circolazione lungo la sr 66, tolto circa 25 anni fa per abbattere livelli di inquinamento fuori da ogni limite di legge, soprattutto in via Cancellieri e piazza XX Settembre. Una triste storia destinata a diventare centrale nella campagna elettorale elettorale per la scelta del nuovo sindaco che si aprirà la prossima primavera. Per i consiglieri comunali della Lega, Diletta Bresci, Elena e Stefano Chiti “la pericolosità di quell’incrocio e di quelle strisce in prossimità della curva è nota a tutti ed è stata più volte segnalata anche dai cittadini, così come è stato segnalato il semaforo non funzionante da circa due anni. Perché l’amministrazione non è mai intervenuta per apportare delle migliorie in quel tratto? Le criticità - concludono i Consiglieri - erano sotto gli occhi di tutti, ancor di più dovevano essere sotto gli occhi di chi guida il Comune”