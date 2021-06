19.06.2021 h 10:46 commenti

Ragazzina disabile psichica adescata sul social e convinta a mandare foto hard

La polizia postale di Prato ha rintracciato un 29enne residente a Chiusi che è stato denunciato per violenza sessuale e pedopornografia. E' stata la madre della vittima a mettere in moto l'indagine una volta raccolte le confidenze della figlia

Aveva adescato sui social una ragazzina di Prato, minorenne e con disabilità psichica, e l'aveva convinta a inviargli foto e video a contenuto sessuale esplicito, che poi scambiava con altre persone su un sito di messaggistica. Per questi motivi un 29enne residente a Chiusi è stato rintracciato e denunciato al termine di un'indagine condotta dalla sezione di polizia postale di Prato con la collaborazione dei colleghi di Siena. L'uomo è accusato di adescamento di minore, violenza sessuale e pornografia minorile.

E' stata la madre della ragazzina pratese a mettere in moto le indagini, quando ha raccolto le confidenze della figlia. Quest'ultima era stata adescata dal 29enne che l'aveva convinta dell'esistenza di un mondo delle fate, per mantenere in vita le quali era necessario inviare foto e video di lei nuda o che compiva atti sessuali.

I poliziotti, una volta identificata la persona che si celava dietro il profilo social, hanno effettuato una perquisizione nella casa di Chiusi dove vive il 29enne sequestrando i suoi smartphone e computer e trovando le prove non solo dell'adescamento della ragazzina pratese ma anche di quello di altre minorenni. Foto e video che otteneva, poi, venivano scambiate su una chat ottenendo altro materiale di natura pedopornografica.