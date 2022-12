16.12.2022 h 18:34 commenti

Ragazzina di 12 anni travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa

Grave la madre che era con lei. Sul posto 118, polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco che hanno estratto i corpi da sotto l'auto dove erano rimasti incastrati

Tragico incidente stradale questo pomeriggio attorno alle 16.30 nel cuore di Poggio a Caiano. Una donna e la figlia di 12 anni, cinesi e residenti in paese, sono state travolte da un'utilitaria mentre attraversavano la strada in piazza XX Settembre all'altezza del Bar sport in prossimità delle strisce pedonali. L'auto, condotta da una donna di 70 anni di Poggio, proveniva da via Soffici e nello svoltare verso via Vittorio Emanuele, le ha travolte. La ragazzina è morta sul colpo. I tentativi di rianimazione praticati dai sanitari dell'ambulanza della Misericordia di Poggio inviata dal 118 sono stati inutili. Si chiamava Alessandra e frequentava le scuole medie Mazzei. La donna, mamma della dodicenne, è stata portata al pronto soccorso del Santo Stefano. Le sue condizioni sono risultate migliori rispetto a quanto apparso in un primo momento e i sanitari hanno sciolto la prognosi. Al momento resta in osservazione.Sul posto la polizia municipale, i carabinieri e anche i vigili del fuoco per estrarre le investite da sotto l'auto e metterle a disposizione dei sanitari.Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico provocando lunghe file lungo tutte le direttrici. La salma della dodicenne è ad anatomia patologica a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’auto è stata sequestrata e la patente della settantenne è stata ritirata. È risultata negativa all’alcol test e all’uso del cellulare alla guida. A bordo con lei c’erano i nipoti. Dovrà rispondere di omicidio stradale. Per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente saranno visionate anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della piazza.Il punto dove è avvenuto il tragico investimento è piuttosto critico perchè vicino a una svolta. Per questo l'attraversamento pedonale era accompagnato da un semaforo a chiamata. Da un paio di anni però non è più funzionante, forse a causa di un guasto.