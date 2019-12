22.12.2019 h 17:53 commenti

Ragazza investita da un'auto mentre attraversa la strada, interviene l'elisoccorso

È successo nel pomeriggio di oggi in via San Giusto. Sul posto la Municipale e il personale inviato dal 118. La giovane è stata portata a Careggi in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, in via San Giusto, nell'omonimo quartiere. Una ragazza italiana di 18 anni è stata investita da un'utilitaria mentre attraversava la strada in compagnia di un amico. L'allarme al 118 è scattato attorno 15.30. Il medico ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso visto il brutto colpo alla testa riportato dalla giovane nel cadere a terra dopo l'impatto con l'auto. Pegaso è stato fatto atterrare al campo sportivo in via Galcianese nei pressi della Misericordia. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso sul posto, l'auto, guidata da una giovane donna italiana, proveniva da via di Reggiana ed era diretta verso sud, quando si è trovata davanti la ragazza che stava attraversando in direzione Parco Prato. L'impatto è stato violento come testimoniano i segni lasciati sul parabrezza. L'automobilista è risultata negativa all'alcol test. La macchina è stata sequestrata. La ragazza è stata portata all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.

Edizioni locali collegate: Prato

