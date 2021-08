28.08.2021 h 22:50 commenti

Ragazza improvvisa spogliarello in via Santa Trinità: le foto e i video finiscono sui social

La giovane donna si è denudata completamente e ha fatto una breve sfilata tra i passanti e gli avventori dei locali della strada

E' stato uno strip tease in piena regola quello improvvisato da una giovane e avvenente donna in via Santa Trinita, davanti a decine di persone. Dopo essersi tolta vestiti e biancheria, la ragazza ha improvvisato una passerella tra i passanti e i clienti dei locali della strada, per poi tornare verso il gruppo di amici con i quali probabilmente aveva trascorso la serata. E' successo la sera di venerdì 27 agosto, all'altezza del negozio Minimoda, e la scena è stata immortalata da più persone con foto e video che, come è facile immaginare, hanno fatto ben presto il giro dei social e delle chat. Nel video, che dura una trentina di secondi, si vede un'altra giovane donna che cerca di fermare la ragazza, ma viene spintonata via da quest'ultima.

Notizie di Prato ha interpellato le forze dell'ordine per verificare se erano intervenute in via Santa Trinita ma, a quanto pare, lo spettacolo osè è durato il tempo necessario per finire sui social e non c'è stato bisogno di interventi.

Edizioni locali collegate: Prato

