21.06.2022 h 14:18 commenti

Ragazza di 19 anni scompare dopo il turno all'oratorio: ricerche a tappeto per Bianca

La ragazza fa l'animatrice a Maliseti e studia canto al liceo musicale Rodari. Un testimone l'avrebbe vista ieri sera in centro a Firenze. La polizia ha attivato le ricerche in tutta Italia

Ha finito il suo turno all'oratorio di Maliseti, dove fa l'animatrice, e ha preso l'autobus. Ma nella sua casa di Chiesanuova non è mai arrivata. Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici di Bianca Del Tito, ragazza di 19 anni che frequenta il liceo musicale Rodari e che è scomparsa dalle 18 di ieri 20 giugno. I genitori, non vedendola rincasare, hanno cercato di contattarla sul telefonino, ma l'apparecchio risulta spento e parte subito la segreteria telefonica.

Da quel momento è iniziato un frenetico giro di telefonate tra parenti e amici della ragazza, senza che nessuno fosse in grado di fornire indicazioni utili. L'ultimo avvistamento di Bianca risale a ieri sera, quando un collega della sua professoressa di canto l'avrebbe vista in via Martelli a Firenze, dove stava parlando con alcune ragazze all'uscita di un concerto in Duomo.

E la musica è proprio la grande passione di Bianca, che studia canto al Rodari (è passata in quinta quest'anno) ed è stata componente fino a pochissimo tempo fa del coro Euphonius.

I genitori hanno presentato denuncia in Questura a Prato e subito sono state attivate le ricerche a livello nazionale. Il sospetto, infatti, è che la giovane dopo essere andata da Prato e Firenze, possa essersi spostata ancora anche se, secondo i genitori, non aveva con sé somme di denaro.

Quando è scomparsa Bianca indossava pantaloncini verdi e maglia gialla, e così è stata vista ieri sera dal testimone. Ha un'andatura leggermente claudicante. Chiunque l'avesse vista o avesse notizie utili, può contattare la polizia.