19.01.2019 h 12:33 commenti

Ragazza di 18 anni insulta i poliziotti che hanno fermato due ladri di telefonini

E' successo stanotte in piazza Mercatale. Alla fine gli agenti hanno denunciato sia i malviventi sia la giovane

Due giovani marocchini e una 18enne italiana sono finiti nei guai al termine di un movimentato episodio avvenuto questa notte, 19 gennaio, in piazza Mercatale. I due stranieri, di 25 e 19 anni, per aver derubato dei telefoni cellulari due altri giovani, la ragazza per aver offeso senza ragione i poliziotti che stavano controllando i nordafricani.

E' successo intorno alle 1.45, quando la pattuglia della Volante è stata inviata in piazza Mercatale su richiesta dei derubati. Gli agenti hanno bloccato nel giro di poco i due marocchini, trovati con ancora addosso i cellulari rubati a un 28enne pratese e un 21enne pistoiese. Nel frattempo è sopraggiunta la ragazza, volto noto alle forze dell'ordine e già con precedenti nonostante l'età, che ha iniziato a insultare i poliziotti senza una ragione apparente. Alla fine i due ladri, entrambi già sottoposti all'obbligo di firma, sono stati denunciati per furto e ricettazione, la 18enne per oltraggio a pubblico ufficiale.