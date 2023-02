Sulla questione è intervenuto anche il vice presidente del Consiglio comunale Claudiu Stanasel "Anche in questa occasione saranno i nostri cittadini, le società sportive e i giovani che praticano attività agonistica a dover subire l’incapacità gestionale di chi, pur sapendo dell’allerta meteo, non ha fatto niente per evitare l’accaduto".

"Quello che è accaduto ieri alla copertura della piscina di Via Roma è semplicemente inaccettabile - è il commento di Davide Mazzoni segretario provinciale Pli Prato - Per la terza volta in 8 anni la piscina, le società sportive, le squadre, i ragazzi che si allenano, subiscono un danno enorme a causa dell'incapacità gestionale di chi è deputato alla manutenzione".

Secondo quanto ricostruito, le raffiche da 65 chilometri orari che hanno iniziato a soffiare in città dalle 21 in poi, hanno provocato il cedimento di un gancio che ha portato la struttura a cedere su se stessa. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e del Cgfs con il vicesindaco Simone Faggi. Nelle prossime ore è atteso l’intervento della ditta che ha fornito la copertura, installata appena sei mesi fa. Dovrà essere rimossa e portata via per essere “ricucita”. I tempi sono tutti da chiarire. Di sicuro per qualche settimana l’impianto sarà inutilizzabile. Ci sarà quindi da fare una valutazione generale sugli impianti a disposizione per ridistribuire i corsi, ad esempio riaprendo Iolo, ma resta il problema della pallanuoto e in particolare delle partite.