18.11.2020 h 18:24 commenti

Raffica di tentati furti a Casa Bastone, l'ultimo sventato oggi

Tre uomini si sono arrampicati sul tetto e hanno forzato un lucernario, rotte molte tegole e un camino. Sul posto la polizia e un mezzo dei vigili del fuoco

Quarto tentativo di furto a Casa Bastone. Oggi 18 novembre, tre persone si sono arrampicate sul tetto hanno rotto tegole e un lucernario nel tentativo di entrare all’interno. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e un mezzo dei vigili del fuoco, utilizzato per raggiungere Casa Bastone. I danni sono ingenti e si sommano a quelli provocati dai precedenti tentativi avvenuti a febbraio, il 15 settembre e una ventina di giorni fa. Secondo una prima ricostruzione i ladri si sono arrampicati dall’ingresso laterale, quello del bivacco e poi utilizzando come punto di appoggio un camino, che è stato danneggiato, sono arrivati al centro del tetto.

“Siamo esasperati – è il commento di Daniele Mengoni presidente dell’associazione Acquerino Cantagallo che gestisce Casa Bastone – facciamo un appello a tutti coloro che dovessero notare movimenti strani di avvisarci. Gestiamo il rifugio con passione e tanto sacrificio e questi atti non sono tollerabili”.