Raffica di spaccate sulle auto in sosta questa notte, 17 settembre, in via del Castagno. E' stato un brutto risveglio per i residenti che hanno fatto la triste scoperta quando sono usciti di casa per andare a lavoro. Altri se ne sono accorti poco dopo il fatto, attorno alle 2, svegliati dal suono dell'allarme.I ladri hanno mandato in mille pezzi i finestrini dei mezzi parcheggiati per cercare all'interno oggetti di valore. In qualche caso sono rimasti a mani vuote, in altri, almeno a quanto risulta, hanno preso un paio di occhiali e pochi spiccioli. Il danno maggiore è alle auto.Tra l'altro è la seconda volta che succede in una settimana. Non solo. I residenti che hanno contattato la redazione di Notizie di Prato spiegano che da marzo scorso episodi del genere sono piuttosto frequenti. "Eppure nessuno passa mai a controllare" affermano quasi rassegnati.