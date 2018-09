18.09.2018 h 13:50 commenti

Raffica di multe a Poggio a Caiano per chi non rispetta il decoro urbano

Sanzioni per abbandono di rifiuti, per mancata raccolta delle deiezioni dei cani ma anche per per cattiva detenzione degli animali domestici. Il sindaco Puggelli: "Continueremo a colpire lo scarso senso civico"

Raffica di multe provvedimenti a Poggio a Caiano per il decoro urbano. Sei i verbali elevati a persone che avevano impropriamente abbandonato rifiuti su suolo pubblico, due per cattiva detenzione degli animali domestici, due per mancata raccolta di deiezioni canine e per aver lasciato incustodito il proprio cane, altre cinque diffide per violazioni del regolamento comunale di polizia municipale su suolo privato (mancato rispetto del decoro urbano, mancato taglio dell’erba e di arbusti, mancata pulizia di aree verdi e terreni).

Continua senza sosta, e proseguirà nelle prossime settimane, l’attività di controllo per contrastare atteggiamenti scorretti, di scarso e poco rispetto della cosa pubblica o comunque dei luoghi della città, e per contrastare comportamenti poco consoni verso gli animali domestici. Le infrazioni inerenti la corretta gestione dei rifiuti sono state commesse in vie del centro storico (piazza XX settembre e via Soffici) e in via Vivaldi e via Granaio.

Un’attività portata avanti settimanalmente, con protagonista la polizia municipale di Poggio a Caiano in collaborazione con Alia, che fa dire al sindaco Francesco Puggelli: "la nostra attenzione è massima contro i reati ambientali, e verso comportamenti di insufficiente senso civico. Rispetto ai controlli di agosto, abbiamo allargato le verifiche anche alle aree verdi private che si sono state segnalate dai cittadini». Le attività di controllo, svoltesi tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre, hanno portato gli agenti della Polizia municipale a infliggere multe e diffide".