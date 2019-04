23.04.2019 h 11:17 commenti

Raffica di furti in villa a Carmignano, rubati due Rolex e gioielli per oltre 60mila euro di valore

In cinque giorni sono stati contati almeno sette furti in casa di cui due ad altrettanti agriturismo. La zona più bersagliata è stata Santa Cristina a Mezzana.

Ladri scatenati sul Montalbano in queste festività pasquali. Negli ultimi cinque giorni tra tentati e riusciti i furti contati nel solo comune di Carmignano sono una decina. Particolarmente bersagliata la zona di Santa Cristina a Mezzana. Sette i colpi messi a segno, sopratutto in ville ma i malviventi non hanno risparmiato neanche gli agriturismo. Complessivamente sono state svuotate due casseforti contenenti gioielli per 50mila e 6mila euro. Nel primo caso i ladri sono entrati prendendo a picconate un muro. Rubati in altri tre colpi due Rolex e gioielli per 6mila euro.

Negli agriturismo sono stati rubati bottiglie di vino e generi alimentari.