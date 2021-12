17.12.2021 h 11:06 commenti

Raffica di furti in via Marchini, nel mirino dei ladri i garage: l'ultimo colpo ha fruttato una bici da corsa

I primi raid risalgono allo scorso settembre e da allora furti e danneggiamenti in serie. Un lettore di Notizie di Prato: "Siamo circondati, non si salva nessuno. Ieri sono andato a prendere la mia bicicletta da corsa e ho scoperto la brutta sorpresa"

Raffica di furti in via Marchini. L'obiettivo dei malviventi è solo uno e sempre lo stesso: i garage dei numerosi appartamenti della zona. L'ultimissimo colpo è stato scoperto ieri, giovedì 16 dicembre quando uno dei residenti si è trovato davanti alla saracinesca forzata e al furto della sua bicicletta da corsa. E' stato proprio l'uomo a scrivere a Notizie di Prato per denunciare quello che sta accadendo in via Marchini già da diversi mesi. “Sono andato dai carabinieri a denunciare – il racconto – non sono il primo e non sarò certo l'ultimo a fare i conti con queste brutte sorprese. So di altre famiglie che hanno subìto furti o anche solo il danneggiamento del bandone per vedere se nel garage c'è qualcosa di interessante da rubare”.

I raid sarebbero cominciati lo scorso settembre: colpi a ripetizione con bottini che qualche volta sono miseri ma per accaparrarsi i quali serve fare centinaia di euro di danni. Una doppia beffa per i proprietari.

Via Marchini è solo l'ultimo caso di garage finiti nel mirino dei ladri alla ricerca soprattutto di abbigliamento, biciclette, scorte di alimentari: refurtiva facile da piazzare per mettersi subito in tasca qualche banconota.



