01.09.2020 h 09:18 commenti

Raffica di furti fra Canneto, Carteano e Filettole, esposto dei residenti

Da luglio ad agosto i ladri hanno messo a segno otto colpi e quattro tentativi di entrare nelle abitazioni. La preoccupazione degli abitanti: "Abbiamo paura spesso sono ritornati due volte nella stessa casa"

Filettole, Carteano e Canneto nel mirino dei ladri. Da luglio a fine agosto sono stati otto i furti messi a segno e quattro i tentativi di entrare nelle abitazioni. Decisamente troppi per i residenti che hanno consegnato un esposto alle forze dell'ordine per chiedere maggiori controlli, soprattutto durante la notte.

Sono venti i firmatari del documento che, da luglio, vivono nella paura di trovarsi i ladri in casa. “Purtroppo – raccontano – spesso sono tornati a farci visita a distanza di pochi giorni, ci hanno rubato di tutto non solo oggetti di valore. Addirittura una sera hanno prelevato alcuni attrezzi da un capanno di un giardino che poi sono stati utilizzati la sera successiva per rubare in un'altra casa vicina. Abbiamo paura, per questo chiediamo maggiori controlli.”

I residenti sono anche preoccupati per la chiusura da diversi mesi di via Ferrata all'altezza dell'incrocio con via di Faltugnano.

“Prima dovevano essere fatti dei lavori da Estra – raccontano – poi c'è stato detto che la strada non riapre perché non è sicura, non ci sono lavori in corso soltanto lo sbarramento a monte e a valle, il tratto è buio e potrebbe essere utilizzato come via di fuga dai ladri senza scrupoli”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus