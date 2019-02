19.02.2019 h 16:10 commenti

Raffica di danneggiamenti a Vernio alle auto dei dipendenti della banca, il sindacato lancia l'allarme

Nel mirino dei vandali le macchine lasciate nel parcheggio di via di Cavarzano dagli impiegati di Banca Intesa. Presentate denunce contro ignoti ai carabinieri che stanno indagando. Fisac Cgil: "Quello che succede è molto grave, si colpiscono persone che lavorano nel rispetto delle regole, della legge e del cliente"

Carrozzerie graffiate, vernici scalfite con oggetti appuntiti, forse con delle chiavi e con dei chiodi. E' successo almeno quattro volte nelle ultime settimane e per quattro volte a finire nel mirino degli atti vandalici sono stati i dipendenti di Banca Intesa. Succede a Vernio, nel parcheggio pubblico di via di Cavarzano, distante una manciata di metri dalla piazza del paese. Un paio le denunce contro ignoti presentate ai carabinieri. Episodi spiacevoli, che costano diverse centinaia di euro ai proprietari delle auto danneggiate e che ora spingono il sindacato dei bancari Fisac Cgil a prendere posizione: “Purtroppo – si legge in un comunicato – lasciare l'auto fuori è un rischio dovunque, si può andare incontro a danneggiamenti di varia natura tra cui i più frequenti sono quelli derivanti da atti vandalici. Ma quando questi atti sono ripetuti e perpetrati ogni giorno sempre contro le auto dei dipendenti di una stessa banca, che lavorano insieme nello stesso luogo, la cosa francamente diventa molto grave. E' l'atto di uno squilibrato? Oppure sono atti intimidatori non contro le singole persone ma contro l'istituto di credito per il quale le singole persone lavorano? Oppure, ancora peggio - continuaFisac Cgil – è frutto del clima ostile che si è voluto creare contro le banche e contro chi ci lavora”?

Domande che al momento non hanno una risposta. Il parcheggio conta tredici stalli: pochi per un'area con molte abitazioni e diversi negozi e allora qualcuno avanza un'altra ipotesi, e cioè che a muovere la mano del vandalo e dei vandali sia solo un banale motivo di conquista del posto auto. I carabinieri di Vernio stanno indagando ma non sono emersi, almeno fino ad ora, elementi per dire che obiettivo degli atti vandalici sia la banca o il suo operato.

La coincidenza, però, non convince il sindacato: “Le persone che lavorano e che rappresentiamo – si legge ancora nel comunicato – lo fanno nel rispetto delle regole, della legge e soprattutto nel rispetto del cliente. Invitiamo la cittadinanza di Vernio a vigilare e a denunciare l'autore o gli autori di questi atti. Se qualcuno deve manifestare il proprio dissenso o reclamare per un disagio o un torto subito deve farlo sempre nel rispetto delle regole”.



