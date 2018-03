23.03.2018 h 07:47 commenti

Raffica di arresti: in tre giorni sette persone in carcere

L'operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Prato.Tre persone sono state individuate durante i servizi di controllo del territorio, le altre a seguito dell'aggravamento delle misure alternative a cui erano sottoposte

Sono sette le persone arrestate, negli ultimi tre giorni, dai carabinieri del comando provinciale di Prato. In carcere un brasiliano che dovrà scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione, un italiano condannato a 1 anno e 2 mesi e un cinese, sei mesi e 10 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio, falso in atto pubblico e sostituzione di persona.

Accompagnati alla Dogaia anche un nigeriano, un albanese ed un cinese denunciati più volte per non aver rispettato l’obbligo degli arresti domiciliari.

Torna in carcere anche Gianni Magnolfi già arrestato nel 2015 per l’estorsione ad una sessantenne di Vaiano. L’uomo, affidato in prova ai servizi sociali era stato segnalato più volte dai carabinieri di Vaiano per violazione delle prescrizioni impostegli perciò l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze ha disposto la revoca della misura alternativa.



