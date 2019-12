28.12.2019 h 16:17 commenti

Raffica di arresti e denunce: controllo straordinario del territorio per prevenire furti e spaccio

Tre arresti e tredici denunce fino a oggi nell'ambito dei servizi predisposti dai carabinieri per garantire tranquillità ai cittadini durante le feste di Natale. Quattro uomini trovati con attrezzi da scasso e pronti a commettere furti nelle abitazioni. Intervento del Nucleo elicotteri di Pisa per osservare dall'alto tutta la zona della stazione centrale, una delle più critiche in assoluto

Erano a caccia di case da svaligiare e per questo giravano con tutta l'attrezzatura necessaria: chiavi alterate, grimaldelli e cacciaviti. Un uomo è stato arrestato e tre sono stati denunciati dai carabinieri nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre. E' solo uno degli interventi fatti dagli uomini del comando provinciale di Prato che hanno messo in piedi una serie di controlli del territorio che hanno interessato molte zone della città in un periodo – questo delle feste – che aumenta il grado di vulnerabilità delle abitazioni per via delle vacanze, anche brevi, che molte famiglie si concedono. Notevole lo spiegamento di militari e mezzi messo in campo per garantire maggiore tranquillità ai cittadini. Fino a oggi si contano tre arresti e tredici denunce. Non solo la prevenzione dei furti negli appartamenti, ma anche serrati controlli stradali che hanno portato alla denuncia di tre stranieri sorpresi al volante con documenti falsi; un italiano, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un marocchino e un nigeriano sono invece stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: i due sono stati trovati nei pressi della stazione centrale con 15 dosi di eroina uno e 15 di cocaina l'altro. E proprio la zona della stazione è stata al centro di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha impegnato anche il Nucleo elicotteri di Pisa che ha sorvolato a più riprese i giardini, piazzale della Direttissima e via Giannone: la vista dall'alto ha consentito di inoltrare segnalazioni precise ai colleghi dislocati nelle strade e che, in questo modo, hanno potuto fare interventi mirati.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus