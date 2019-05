30.05.2019 h 21:25 commenti

Radioterapia, in funzione il nuovo macchinario che segna la fine delle trasferte fuori provincia

Ieri sono stati sottoposti a trattamento i primi tre pazienti. In autunno la messa a regime. Potenziato anche il personale per coprire due turni giornalieri. L'obiettivo iniziale è raggiungere i 450 pazienti all'anno

Il nuovo acceleratore lineare della Radioterapia pratese è entrato in funzione. Per l'autunno andrà a regime e i pazienti del territorio non saranno più costretti alle trasferte per combattere la propria battaglia contro il cancro. L'annuncio è stato dato ieri, 30 maggio, dal direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, subito dopo l'inizio del trattamento per i primi tre pazienti nel centro ospitato a Villa Fiorita con cui l'Asl ha sottoscritto un nuovo accordo decennale.

"E' un macchinario di ultima generazione altamente tecnologico che permette di ridurre significativamente l'irradazione dei tessuti sani e di colpire anche tumori di piccole dimensioni in tutte le parti del corpo. - spiega Marchese - Inoltre abbiami acquistato una nuova Tc in grado di acquisire immagini ad altissima risoluzione e in tempi rapidissimi". L'investimento è di oltre 2,5 milioni di euro ed è stato associato anche a un potenziamento del personale in modo da garantire due turni al giorno per 12 mesi e almeno 450 pazienti all'anno (con il vecchio la quota era 300).

Salvino Marzano guiderà un equipe fatta di altri tre medici, quattro tecnici e due fisici sanitari oltre allo staff infermieristico e amministrativo. Il tutto sotto la direzione di Marco Stefanacci a capo della Radioterapia degli ospedali di Prato e di Pistoia. Il personale quindi è interamente Asl.

Il vecchio acceleratore sarà dismesso a luglio. Il nuovo macchinario entrerà a regime a settembre perchè per tutelare il paziente, i percorsi già in essere altrove devono essere chiusi prima di "tornare a casa". In autunno quindi, inizia una nuova era per la radioterapia pratese e il modello sarà replicato anche a Empoli. "Un servizio completo che darà la possibilità a molti più cittadini di avere questo tipo di trattamento vicino a casa - afferma Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd, membro della Commissione Sanità - con una strumentazione moderna che riduce i tempi e i numeri di cicli, e personale interamente Asl. Sicuramente un notevole miglioramento per la radioterapia pratese".

E.B.