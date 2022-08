16.08.2022 h 14:04 commenti

Radicali e Pd, consueta visita di Ferragosto al carcere della Dogaia

Giusti e Tinagli hanno varcato l'ingresso della casa circondariale per fare il punto sulle condizioni di vita dei detenuti e sulle condizioni di lavoro degli agenti

Tradizionale visita al carcere della Dogaia nel giorno di Ferragosto nell'ambito dell'appuntamento nazionale che serve a fare il punto sulla condizione di vita dei detenuti e sulle condizioni di lavoro degli agenti. A varcare l'ingresso della casa circondariale di Prato sono stati il consigliere comunale di Prato Lorenzo Tinagli, il rappresentante dei Radicali italiani Matteo Giusti insieme a Barbara Soldi, Martina Cacciato e Edoardo Carli. La loro è stata una visita ispettiva nel solco della collaborazione con la struttura carceraria avviata nel 2018. “Abbiamo avuto modo di approfondire ancora di più una conoscenza dell’istituto che portiamo avanti ormai da cinque anni – il commento di Tinagli – visto gli avvicendamenti del direttore e del comandante della polizia penitenziaria, ci siamo soffermati molto e con attenzione sulla visione che hanno per il futuro a breve e medio termine della Dogaia”. Dopo il colloquio e la presentazione con la direttrice Maria Isabella De Gennaro, è stato il comandante Giuseppe Pilumeli ad accompagnare la visita della delegazione attraverso diverse sezioni del carcere. Il caldo particolarmente impietoso nelle celle e la necessità, in molte di queste, di tenere tre detenuti invece di due, hanno creato negli ultimi mesi molti disagi. Disagi che, per i detenuti, si sono sommati alla carenza di risorse per far attività di lavoro con le quali impiegare il tempo tenendo lontani i rischi di un aggravamento del morale e di un abbassamento della motivazione tra chi sta scontando la sua pena. “Percepiamo come un dovere venire qui per vigilare, supportare e raccontare alla politica e alla società civile quello che vediamo”, le parole di Giusti.



Edizioni locali collegate: Prato

