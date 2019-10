02.10.2019 h 08:35 commenti

Radiato dall'Ordine il medico che faceva esami fasulli facendosi pagare dai mutuati

Lo scandalo emerso grazie alle riprese fatte dagli inviati della trasmissione Le Iene nello studio di via Pistoiese dove il sanitario esercitava. La decisione è stata appellata dal dottore

Rischia di non potere più esercitare la professione medica il dottore smascherato dalle Iene che lo hanno ripreso di nascosto mentre si faceva pagare da suoi assistiti mutuati, spesso per esami che nemmeno eseguiva.

La decisione, come riporta La Nazione, è stata presa dall'Ordine dei medici di Pistoia che nei giorni scorsi ha radiato dall’albo Vieri Riccioni per gravi inadempienze deontologiche con un provvedimento la cui efficacia al momento è sospesa in attesa della conclusione di tutti i gradi di giudizio. Il sanitario è residente a Montecatini (e pertanto sotto l'Ordine di Pistoia), anche se aveva studio a Prato in via Pistoiese ed era convenzionato come medico di famiglia, con un'utenza composta in gran parte da cittadini cinesi.

Proprio la sua assistente di origini cinesi aveva collaborato con la trasmissione di Italia Uno per smascherare il medico, ripreso di nascosto mentre eseguiva (spesso fingendo di farlo) esami senza rilasciare referti. Inoltre si faceva pagare in contanti e senza ricevuta prestazioni che invece sarebbero dovute essere gratuite per gli assistiti mutuati.

Nei mesi scorsi l'Asl aveva già revocato la convenzione con il dottor Riccioni che adesso, se verrà confermata la radiazione, non potrà più esercitare nemmeno a livello privatistico. Sulla vicenda è pendente anche un'inchiesta della procura.

Come si legge su La Nazione, quello espresso dall’Ordine è un giudizio di primo grado che dovrà passare il vaglio della commissione Cceps del ministero della Sanità alla quale si è appellato il medico.