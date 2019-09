03.09.2019 h 12:28 commenti

Raddoppio Soccorso, via libera alla seconda complanare. Finiti gli espropri, a giorni iniziano i lavori

Per realizzare la nuova strada che collegherà via del Purgatorio con via Nenni, dovranno essere abbattuti due capannoni artigianali. I lavori inizieranno il 16 settembre

Conto alla rovescia per l'apertura del cantiere della seconda complanare del Soccorso, in vista della realizzazione da parte di Anas del tunnel che interrerà e raddoppierà viale Leonardo da Vinci nel tratto che va da via Marx a via Nenni dove sorgerà un grande parco.

La seconda complanare è in sostanza una nuova strada che correrà sotto l'attuale strettoia della Declassata direzione Firenze e che unirà via del Purgatorio con via Nenni. Per poterla realizzare sarà necessario abbattere i due capannoni artigianali che occupano il tracciato, appena espropriati dal Comune. Complessivamente gli espropri sono costati due milioni di euro. La stamperia in affitto nell'immobile più grande è stata trasferita a Montemurlo. Il resto era già libero.

I lavori dovrebbero iniziare il 16 settembre. Saranno due ditte di Macerata, unite in un raggruppamento d'impresa, a occuparsene grazie a un ribasso d'asta di quasi il 23% che porta il totale dell'intervento, compresi oneri per la sicurezza e l'Iva a oltre 635mila euro.

Il primo mese i cittadini non "vedranno niente" perchè nell'immobile artigianale più piccolo



La sua naturale prosecuzione, ossia la prima complanare realizzata con il prolungamento di via Tasso, è a senso unico in direzione Pistoia in modo da evitare che venga usata come scorciatoia per raggiungere via Roma in presenza di un incrocio a raso con via del Purgatorio troppo pericoloso.

saranno eseguiti dei lavori propedeutici all'abbattimento per non danneggiare quelli attaccati durante questa delicatissima fase. Subito dopo, tra ottobre e novembre, si passerà alla demolizione vera e propria con una ruspa dotata di un braccio e di una pinza ad hoc. Non ci saranno interferenze tra il cantiere e la viabilità perchè tutti i lavori saranno eseguiti all'interna dell'area delle due vecchie fabbriche. Unica eccezione sarà fatta per l'abbattimento della torretta dell'edificio più grande che si affaccia su via del Purgatorio. In questo caso sarà necessario limitare in tutto in parte la circolazione su questa strada. L'operazione potrebbe essere fatta di sabato per non impattare troppo sul traffico, ma sono dettagli che saranno comunicati quando sarà il momento. Una volta eliminati i due immobili, si passerà a realizzare il tracciato che dovrebbe essere pronto per marzo. La nuova strada dovrebbe essere a doppio senso di circolazione in modo da sgonfiare la rotatoria tra via del Purgatorio e via dell'Ippodromo.La sua naturale prosecuzione, ossia la prima complanare realizzata con il prolungamento di via Tasso, è a senso unico in direzione Pistoia in modo da evitare che venga usata come scorciatoia per raggiungere via Roma in presenza di un incrocio a raso con via del Purgatorio troppo pericoloso.

Se e quando Anas aprirà il cantiere sulla strettoria di viale Leonardo da Vinci cambierà tutto, perchè le due complanari faranno da viabilità alternativa al traffico deviato e di conseguenza dovranno avere un senso di marcia omogeneo accompagnato dalla chiusura alternata di via del Purgatorio e di via Roma in relazione allo stato di avanzamento del cantiere Anas. E' presto per parlarne, il progetto definitivo di Anas sarà consegnato il 1° ottobre ma dovrà essere sottoposto a procedura di Via ministeriale per approfondire l'impatto sulla falda e in generale sull'ambiente circostante. Impossibile fare una previsione sui tempi necessari a ottenere una risposta.

E.B.