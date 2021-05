E' stato pubblicato stamani, 31 maggio, sul sito del ministero dell'Ambiente, l'avvio del procedimento di Via ministeriale del raddoppio di viale Leonardo da Vinci nel tratto "strozzato" al Soccorso attraverso l'interramento della strada. Sopra il tunnel è prevista la realizzazione di un parco da parte del Comune di Prato.Il progetto definitivo dell'opera di cui si parla da anni per risolvere le lunghe file che si formano in entrambe le direzioni, è firmato da Anas a cui è passata la competenza di tutta l'arteria stradale. L'avvio è datato 26 maggio e attualmente è in corso l'istruttoria amministrativa.Trenta i giorni a disposizione per la presentazione delle osservazioni. Nei successivi novanta arriverà il parere. Quindi, in sostanza, ci vorranno dai 4 ai 6 mesi per chiudere la procedura che segna un passo in avanti decisivo per avvicinarsi alla realizzazione dell'opera. Tra l'altro è prevista la contemporanea convocazione della conferenza dei servizi.Nessuno si faccia illusioni sui tempi però. I passaggi che ci porteranno all'apertura del cantiere sono ancora molti e richiederanno circa tre anni. Sulla base delle prescrizioni contenute nel decreto di Via, quando ci sarà, e su quelle del Consiglio superiore delle opere pubbliche, i tecnici dell'Anas sistemeranno il progetto definitivo che poi dovrà essere sottoposto a verifica di ottemperanza. Fatto anche questo passaggio, il progetto dovrà essere approvato dal Cipe ed è in questa sede che ci sarà la dichiarazione di pubblica utilità necessaria per gli espropri. A questo punto Anas dovrà redarre il progetto esecutivo sulla cui base sarà pubblicata la gara d'appalto che durerà almeno sei mesi. E' lecito ipotizzare che l'affidamento dei lavori avverrà tra il 2023 e il 2024. Ipotesi che contiene una visione ottimistica delle tempistiche burocratiche nazionali ma che in realtà sono difficilmente controllabili.L'importo complessivo dell'opera è di 46,5 milioni di euro di cui 34 di lavori. Per gli espropri, resi necessari dal fatto che Anas realizza strade extraurbane con sezione più larga di due metri rispetto all'attuale, sono stati accantonati 667mila euro.