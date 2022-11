10.11.2022 h 18:27 commenti

Raddoppio Soccorso, Soldi attacca: "Se il tunnel sarà bocciato, Biffoni avrà fallito"

Il capogruppo del Centrodestra attacca il sindaco sull'opera alla luce delle integrazioni richieste dalla commissione di Via all'Anas

(e.b.)

"Se l’opera non dovesse essere convalidata, il sindaco Biffoni avrebbe totalmente fallito la sua azione politica". Il capogruppo del Centrodestra, Leonardo Soldi, non usa mezzi termini intervenendo sulla notizia dello slittamento della decisione della commissione ministeriale di Via sul raddoppio tramite tunnel di viale Leonardo da Vinci al Soccorso, pubblicata ieri da Notizie di Prato, a causa delle integrazioni che la stessa commissione ha richiesto ad Anas e che riaprono i termini per le osservazioni. Ad oggi non ci sono certezze sull'esito e sui tempi del parere di Via. Se fosse negativo, per Soldi "significherebbe che la città è stata tenuta in ostaggio per “almeno” dieci anni in più di quanto preventivato non volendo aver voluto dare gambe al progetto del centrodestra". Il riferimento è all'ipotesi viadotto, sostenuta dalla Giunta Cenni e approvata dalla commissione Via nel 2012. L'accantonamento del viadotto a favore del tunnel, è stato proprio uno dei nove punti su cui Anas è stata chiamata a dare ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già presentato, anche sulla base delle integrazioni richieste dalla Regione e dell'osservazione dell'ex dirigente comunale Lorenzo Frasconi, sostenitore del viadotto."Non occorre essere degli esperti della materia – afferma Soldi - per comprendere che le richieste pervenute dal ministero della transizione ecologica sono tutt’altro che di poco conto e individuano in tutta una serie di elementi diverse perplessità circa aspetti “fondanti” del progetto stesso. Il tallone di Achille di ogni ipotesi di interramento è sempre stato il contrasto che esso andava a determinare con la falda in emersione, fu questa la ragione che porto la giunta di centrodestra a preferire altre soluzioni progettuali.Dalla lettura emerge che sono state prese quindi in seria considerazione le osservazioni inoltrate dall’ingegner Frasconi, legate proprio alla quota della falda in relazione ai pali e si chiede esplicitamente come il progetto possa riuscire ad abbassare quella stessa falda, ma viene fatto notare inoltre che molti elementi sono stati spiegati male o addirittura omessi, come la stima degli impatti sull’atmosfera che la commissione ritiene non attendibile; non ultimo la commissione si chiede, come era ovvio che fosse, come sia possibile che studi già svolti come quello fatto durante la giunta Cenni, che analizzarono, più o meno, le medesime soluzioni progettuali, abbiano potuto portare, una volta a ritenere migliore il viadotto, un’altra l’interramento".