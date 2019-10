01.10.2019 h 12:01 commenti

Raddoppio Soccorso, entro maggio pronta anche la seconda complanare

Oggi sopralluogo del sindaco Biffoni e dell'assessore Barberis al cantiere che corre lungo viale Leonardo da Vinci. L'abbattimento dei capannoni che si trovano sul tracciato della nuova strada si concluderà entro Natale



Entro Natale demolizione completa degli edifici artigianali per far posto alla strada che sarà pronta per maggio. Ecco il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della seconda complanare al tunnel che sarà costruito lungo viale Leonardo da Vinci per raddoppiare il tratto del Soccorso. Oggi, 1° ottobre, accompagnati dai tecnici comunali e della ditta appaltatrice, il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Valerio Barberis hanno effettuato un sopralluogo al cantiere che corre lungo viale Leonardo da Vinci direzione Firenze subito dopo aver imboccato la strettoia dal sottopasso Nenni. La seconda complanare in sostanza, collega via del Purgatorio a via Nenni dove è prevista una nuova rotatoria per l'innesto in sicurezza. La demolizione dei capannoni che occupano il tracciato della strada, è già iniziata e culminerà con l'abbattimento dell'edificio più grande, quello rosso con torretta che si affaccia su via del Purgatorio. In attesa dell'apertura del cantiere Anas per la realizzazione del tunnel, la nuova strada sarà utile per la viabilità interna scaricando il traffico che insiste su via del Purgatorio, via dell'Ippodromo e via del Fiordaliso. Da valutare l'istituzione del doppio senso di marcia per i rischi che comporta all'incrocio con via del Purgatorio. Probabilmente gli uffici comunali opteranno per il senso unico, non è chiaro se in direzione Firenze.



Il costo del cantiere è di 740mila euro a cui vanno aggiunti circa 2 milioni di euro per gli espropri. Aggiungendo gli importi relativi alla prima complanare, ossia il prolungamento di via Tasso aperto lo scorso autunno, l'investimento complessivo a carico del Comune è di circa 4,8 milioni di euro.

La vera utilità di questo nuovo tratto stradale entrerà in campo quando sarà aperto il cantiere per l'interramento della strozzatura al Soccorso perché insieme a via Tasso, ossia la prima complanare, diventerà la viabilità dove sarà deviato il traffico di viale Leonardo da Vinci. «E' un procedimento molto complesso, ma che continua ad andare avanti - spiega l'assessore Barberis - L'apertura del cantiere di questo secondo tratto è stata più articolata perché ha previsto due espropri e il progetto prevede anche la costruzione di una nuova rotatoria di raccordo a quella più grande di via Nenni, in modo da smistare il traffico in entrata e in uscita dalla Declassata».

E a proposito. Da oggi Anas ha un mese di tempo per presentare il progetto definitivo del tunnel al procedimento ministeriale di valutazione d'impatto ambientale che richiederà almeno 8 mesi per essere concluso.

«Si tratta di un importante collegamento viario che servirà sia durante lo scavo del sottopasso del Soccorso, sia dopo la sua costruzione per rendere più fluida la viabilità e ricucire la parte nord con la parte sud - ha dichiarato il sindaco Biffoni - Si tratta di un progetto molto ambizioso, di respiro europeo,che darà un nuovo volto a tutta la città: sarebbe stato molto più facile e veloce tirare su due muri e farci un sovrappasso, ma il territorio sarebbe stato ancora di più tagliato in due. Nell'area del Soccorso vivono oltre 10mila persone, che meritano la riqualificazione che arriverà da una viabilità migliore e dalla grande area a verde pubblico attrezzato che sorgerà nella parte superiore del sottopasso».

Oggi, in occasione del sopralluogo, è emersa una novità. Sarà "salvata" dalla demolzione una parte di un edificio artigianale per realizzare un immobile da destinare a sede dei mezzi di protezione civile del Comune che in questo momento sono sistemati in più magazzini.

E.B.