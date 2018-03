"Un’enorme soddisfazione, che ripaga il tanto lavoro fatto e l’impegno profuso fin dal 2013 per dare risposta alle problematiche di mobilità con in più una riqualificazione cittadina importante". così il sindaco Matteo Biffoni commenta il progetto del tunnel presentato oggi, 19 marzo, da Anas per raddoppiare la Declassata tra via Marx e via Nenni (LEGGI) Preoccupato per l'aumento dei costi di 10 milioni di euro? "Neanche un po'. Credo sia impossibile, chiunque sia il sindaco e chiunque sia il governo, che si tolgano a una città come Prato 30 milioni di euro. Il problema non è trovare 10 milioni, ma bensì toglierne 30 già assegnati. La vedo molto complicata".

Il Movimento 5 Stelle annucia che farà di tutto per bloccare l'opera: "Ci coordineremo con i nostri parlamentari, consapevoli che quel tratto di strada necessita sì di un intervento, ma che ci sono alternative a minor costo e tempo di realizzazione, e più sostenibili per l'ambiente, come ad esempio un semplice terrapieno. - afferma Mariangela Verdolini, consigliere comunale pentastellato - I cittadini hanno urgente bisogno di soluzioni ai problemi di tutti i giorni, ma per il Partito Democratico la priorità sono sempre le grandi opere. Il sindaco, dimenticandosi che in campagna elettorale aveva promesso il taglio del nastro entro il 2019, si dice quasi commosso per la realizzazione dell'opera. Peccato che di realizzato ancora non c'è nulla, visto che per i primi appalti, se tutto va bene, bisognerà aspettare metà 2019 e poi altri 3 anni (che diventeranno 10) per concludere il cantiere. Anni di disagio in cui la città vivrà in un caos di traffico totale. Esprimiamo inoltre una forte preoccupazione per la gestione dei 270.000 metri cubi di terra da smaltire che deriveranno dai lavori e dai detriti derivanti dalla demolizione dei muri esistenti".

Per il, invece, il Comune si è "infilato in un vicolo cieco che creerà un danno enorme alla città. Innanzitutto - afferma Milone - bisogna capire se il CIPE è disposto a coprire questo costo in più e poi valutare i rischi per il traffico. Alcune domande mi sorgono spontanee: Come mai questo ulteriore aumento dei costi non è emerso prima visto che la giunta Biffoni non ne aveva mai parlato? E poi siamo sicuri che non ci saranno delle varianti in corso d'opera?"