05.09.2019 h 20:02 commenti

Raddoppio per il centro sportivo del polo scolastico di via Galcianese, due palestre per didattica e associazioni

Pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio a cinque e ginnastica, ritmica e artistica con spazi adeguati anche a serie di alto livello. Sarà pronta nel 2022



La presentazione ufficiale è stata fatta ieri, 5 settembre.



Rispetto all'idea iniziale, il progetto è stato potenziato per garantire un uso articolato degli spazi, compresi eventi di massima serie in ogni disciplina. Non una sola palestra ma bensì due per dare risposte adeguate sia alla scuole che a tante discipline sportive tra cui la ginnastica, ritmica e artistica. Ecco il nuovo centro sportivo che sarà realizzato a San Paolo, al polo scolastico di via Galcianese grazie ad un accordo sottoscritto tra Provincia e Comune che prevede un investimento totale da più di 5 milioni di euro.La presentazione ufficiale è stata fatta ieri, 5 settembre.Rispetto all'idea iniziale, il progetto è stato potenziato per garantire un uso articolato degli spazi, compresi eventi di massima serie in ogni disciplina.

Il centro sportivo sorgerà in un'area in prossimità della piscina e del polo scolastico di via Galcianese a cui sarà collegato da corridoi coperti, avrà una superficie coperta pari a circa 3.900 mq. La palestra più grande sarà di proprietà provinciale e l’altra di proprietà comunale. Entrambe saranno utilizzate dagli istituti superiori che si trovano in questa area. Sono attaccate ma è possibile una divisione funzionale.

La palestra più grande ospiterà la pallacanestro, la pallavolo, la pallamano e il calcio a cinque e sarà corredata da una tribuna in grado di ospitare fino a 500 spettatori.

Quella più piccola invece è pensata per la ginnastica artistica e ritmica, ed è corredata di una "buca", ovvero una vasca con una profondità di 1,50 m dal pavimento, riempita di materiale idoneo ad attutire i colpi, ed un'area con altezza interna libera pari a 15 metri minimo per il trampolino elastico.



“Questo progetto – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli - segnerà la storia sportiva della città di Prato con una struttura che si candida ad essere la più grande e la più bella della città. L’importante investimento testimonia la scelta fatta: dare una risposta definitiva alla richiesta di spazi sportivi. Grazie alla sinergia tra Provincia e Comune consegneremo alla città una cittadella dello sport aperta h24 che mette insieme due funzioni: quella scolastica e quella a servizio dello sport cittadino, oltre a rivalutare a livello urbanistico tutta quell’area.”

Dei cinque milioni totali, la Provincia investirà circa tre milioni di euro, di cui due come finanziamento del Miur e più di un milione di risorse proprie, mentre il Comune finanzierà l’opera per quasi due milioni di euro.

“Il progetto nasce a coronamento di una domanda di palestre e di spazi sportivi nella nostra città - commenta il sindaco di Prato Matteo Biffoni – e in questo senso va la risposta: un vero e proprio palazzetto dello sport destinato sia agli studenti sia alle società sportive, che porterà beneficio anche a tutta la zona grazie a un miglioramento complessivo della viabilità.”

L'ipotesi è di assegnare i lavori entro la fine dell'anno. Il termine e di conseguenza l'utilizzo sono previsti nel 2022.

“Con queste due palestre del polo sportivo– spiega l’assessore allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci - diamo una risposta alle scuole ma anche a tutta la città, penso anche alle esigenze della ginnastica ritmica e artistica, disciplina storica per Prato che adesso avrà una sede davvero degna del suo nome per allenarsi”.