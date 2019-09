25.09.2019 h 14:33 commenti

Raddoppio della Declassata, il cantiere per la seconda complanare mette il "separé"

Per motivi di sicurezza agli automobilisti sarà impedito di vedere i lavori per la realizzazione della nuova strada che collegherà via del Purgatorio con via Nenni

Il cantiere per la realizzazione della seconda complanare per il raddoppio della declassata al Soccorso, non sarà visibile all'esterno e in particolare a chi percorre la stessa declassata. Oggi, 25 settembre, sono stati sistemati dei teloni bianchi lungo il tratto di viale Leonardo da Vinci che costeggia il cantiere appena aperto dal Comune per realizzare il collegamento viario tra via del Purgatorio e via Nenni. E' una misura di sicurezza per evitare che gli automobilisti si distraggano a guardare i lavori mentre percorrono la strozzatura della declassata in entrambe le direzioni.