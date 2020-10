25.10.2020 h 14:30 commenti

Raddoppiano da ieri i casi di positività al coronavirus a Prato: oggi sono 211. C'è anche un decesso

L'aumento si spiega anche con l'elaborazione dei tanti tamponi che erano rimasti in arretrato. Negli ospedali toscano crescono i ricoverati sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive

IIn un colpo solo Prato raddoppia il numero di casi di positività al coronavirus, passando dai 101 (già record da inizio epidemia) ai 211 di oggi. Un balzo in parte spiegabile con l'elaborazione delle centinaia di tamponi che erano rimasti in arretrato al laboratorio del Santo Stefano per la carenza di puntali. E oggi, purtroppo, si deve registrare anche un decesso con il totale che sale a 59, mentre le positività accertate da inizio emergenza sono oggi 2.145. La vittima è un uomo di 80 anni deceduto in ospedale.

Riguardo la distribuzione tra comuni: a Prato ci sono stati 158 casi, 19 a Vaino e 10 a Vernio; poi c'è Montemurlo con 9 positivi, Carmignano e Poggio a Caiano, 6 Cantagallo 3. Tra le nuove positività ci sono una ventina di minori, compresi due bambini di tre anni e un neonato. Dopo l'indagine epidemiologica l'Asl deciderà eventuali provvedimenti riguardo l'isolamento di classi. Alla scuola materna Il Campino, intanto, è stato deciso di mettere in isolamento preventivo, al momento solo per domani, una sezione dopo che l'insegnante di sostegno è risultata debolmente positiva al tampone. Sarà poi l'Asl a decidere se prorogare la quarantena.

Al Santo Stefano oggi risultano occupati 67 posti letto da pazienti con il Covid, mentre sono 11 quelli in terapia intensiva dopo essersi infettati con il coronavirus.

Intanto, allargandoci alla regione, in Toscana i casi di positività al Coronavirus sono stati 1.863 nelle ultime 24 ore (1.569 identificati in corso di tracciamento e 294 da attività di screening). I guariti crescono dell’1,7% e raggiungono quota 12.708 (40,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno superato quota un milione da inizio epidemia, 13.811 quelli in più rispetto a ieri. Sono 8.781 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.308 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 17.320. I ricoverati 825 (98 in più rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (24 in più). Purtroppo, oggi si registrano 14 nuovi decessi: 9 uomini e 5 donne con un'età media di 83,5 anni.