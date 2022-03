25.03.2022 h 13:33 commenti

Raccontare il mondo e la quotidianità ai bambini, un incontro a Montemurlo

Consigli e suggerimenti per comunicare efficacemente con i più piccoli. Appuntamento il 28 marzo alle 17 al Centro Giovani. Intervento della pedagogista Elisabetta Vaiani

Ritornano i momenti di confronto dedicati alle famiglie con figli piccoli del progetto “Genitorialità”, promosso dal Comune di Montemurlo in collaborazione con il consorzio Astir. Il primo appuntamento da mettere in agenda è per lunedì 28 marzo ore 17 nell'auditorium del Centro Giovani (piazza Don Milani, 3- Montemurlo) con l'incontro “Come raccontare il mondo ai bambini… lo sviluppo della comunicazione” dedicato alla fascia 0-6 anni. Interverrà la pedagogista Elisabetta Vaiani che, dopo una breve introduzione, sarà disponibile a rispondere a dubbi e domande dei genitori intervenuti. Un momento utile anche per porre confrontarsi con l'esperta su come poter spiegare al meglio ai bambini cosa accade intorno a loro. «Questi ultimi due anni sono stati molto difficili, prima la pandemia e ora il conflitto in Ucraina: come spiegare e raccontare ai bambini in mondo intorno a noi? Durante l'incontro cercheremo di dare risposte a questi e a tantissimi altri dubbi», spiega l'assessore Antonella Baiano. « È importante fin da piccoli narrare ai bambini la propria esperienza di vita e supportare la comunicazione in famiglia, magari agganciandola alla quotidianità- conclude la pedagogista Elisabetta Vaiani – È importante stare vicini alle famiglie che escono da due anni difficili di pandemia».

