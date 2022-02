25.02.2022 h 14:07 commenti

Raccolti più di 39mila euro all'asta per Luana d’Orazio e il suo bambino

Sono state tutte vendute le 200 opere donate da decine di artisti per raccogliere fondi da destinare al figlio della giovane operaia morta nell'orditura

Alla fine ha raggiunto i 39.070 euro il ricavato dell’asta per Luana d’Orazio e il suo bambino, promossa e organizzata dall’archivio Carlo Palli anche grazie alla mobilitazione corale di decine di artisti che hanno risposto all’appello lanciato dallo stesso Carlo Palli e donato le loro opere.

Il 1 ottobre scorso proprio alla Farsettiarte sono state battute all’asta e acquistate la maggior parte delle circa 200 opere disponibili, una trentina delle quali era stata messa a disposizione dall’Archivio Palli, ma nelle settimane successive sono state vendute anche quelle rimaste.

“L’intera cifra è depositata su un conto corrente intestato alla Fondazione Opera Santa Rita ed è a disposizione della famiglia, come è già stato comunicato all’avvocato che ne cura gli interessi. Speriamo che sia utile per il futuro del bambino di Luana”, spiega Carlo Palli, anima e organizzatore dell’iniziativa, che ha visto la collaborazione di tanti e in particolare della casa d’aste Farsettiarte di Prato, che ha messo a disposizione i locali per la manifestazione e della Fondazione Opera Santa Rita che ha curato la gestione amministrativa. L’intento di tutti coloro che hanno partecipato è di ricordare Luana, uccisa nel tragico incidente sul lavoro avvenuto nel maggio del 2021 a Montemurlo, con un gesto concreto.