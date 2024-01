13.01.2024 h 12:37 commenti

Raccolti da Quelli del Fiordaliso 12.432 euro per la Forza di Giò, stamani in Salone Consiliare la consegna

Consegnato alla mamma di Giovanni Fuochi l'assegno simbolico con la cifra di € 12.432 raccolti attraverso la vendita dei braccialetti griffati dalle società sportive pratesi che hanno aderito al progetto. Il tutto andrà a rafforzare il settore della ricerca contro i tumori infantili al cervello attraverso l'associazione La Forza di Giò

E' stata una mattinata importante per Quelli del Fiordaliso, il movimento spontaneo di pratesi innamorati della loro città e da sempre impegnati nel sociale. Come l'anno scorso, dove furono raccolti oltre 6.000 euro con la vendita degli adesivi raffiguranti i murales dipinti al Lungobisenzio nel perimetro esterno, anche oggi si è tenuta in Salone Consiliare a Prato la cerimonia per ufficiliazzare la cifra raccolta e consegnata a Monica, la mamma di Giovanni Fuochi e che da sempre incarna lo spirito della Forza di Giò, l'associazione impegnata a finanziare la ricerca oncologica pediatrica e allo stesso tempo portare un sostegno morale a quanti vivono il calvario dei tumori infantili al cervello. Non a caso, era presente anche la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati, che ha salutato i presenti diffondendo l'esperienza per casi simili nel suo territorio e condivisi con la Forza di Giò. Coloro che hanno portato avanti l'iniziativa, sono stati ringraziati dal Sindaco Matteo Biffoni, che ha sottolineato lo splendido risultato ottenuto nonostante gli ultimi due mesi e mezzo siano stati caratterizzati dal dramma dell'alluvione, che non ha fatto venir meno la voglia di fare beneficienza da parte dei punti vendita che si sono messi a disposizione, come l'Associazione Culturale Pandora di Seano che i braccialetti ha continuato a distribuirli nonostante il 2 novembre avesse perso quasi tutto nella propria sede a causa della calamità naturale che ha ferito la nostra provincia. Insieme a Pandora, hanno contribuito al raggiungimento della cifra: Fancy King, Bar Amantea, Bar Moreno, Officine Sportive, Cicrolo I Ciliani, Bar Colorado, Forno Pecchioli, Gelateria Al Bacio, Barl Pieragnoli La Foresta,Glamart Parrucchieri, Circolo Coiano, Tabacchi Lorusso, Circolo di Galciana, Bar Novello e Bar Moderno di Montemurlo, Forno Moretti, La Viota è Bella Vergaio, Gradisca, Bacco Tabacco e Caffé La Catena Quarrata, Centro Estetico Beauty, Bar Cecchi e Oasi dei Golosi.

Le società sportive, presenti anch'esse in Salone Consiliare, che hanno legato il loro nome ai braccialetti sono state: Puglistica Pratese, Accademia Boxe, Dragons Basket, Zenith Calcio, Gispi Rugby, Palla Grossa, Ac Prato, Footgolf Prato, Arca.

La cifra va a sommarsi ad altre iniziative che sono state fatte in questo ultimo anno. Dopo gli oltre 6.000 euro raccolti con la vendita degli adesivi, occorre aggiungere anche gli oltre 800 euro raccolti con la vendita delle uova di Pasqua a primavera e i 12.432 euro per la vendita dei braccialetti.

Parole di ringraziamento sono arrivate a coloro che hanno partecipato e contribuito anche dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti e dal consigliere comunale Gabriele Alberti, da sempre vicino alla famiglia Fuochi per motivi di vicinanza 'geografica' (Giò abita con i propri genitori a Casale).

Nella foto, il momento della consegna dell'assegno simbolico riportante la cifra raccolta.