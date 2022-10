17.10.2022 h 16:52 commenti

Raccolti 124 quintali di alimenti per l'Emporio della Solidarietà

Oltre 1.200 scatole donate dai pratesi durante le due giornate in cui si è svolta l'iniziativa in alcuni supermercati cittadini. Sono 1.200 le tessere attivate alle famiglie bisognose che frequentano il supermercato di via del Seminario

Oltre 1.200 scatole corrispondenti a 124 quintali di prodotti. È l’ottimo risultato ottenuto dalla grande raccolta promossa a Prato e a Vaiano per rifornire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà, il supermercato per famiglie in difficoltà gestito dalla Caritas diocesana.

"Grazie alla generosità dei pratesi e alla disponibilità di centocinquanta volontari, siamo riusciti a inscatolare il 20% in più di alimenti rispetto all’ultima raccolta. Un risultato davvero ottimo, ma soprattutto utile al nostro servizio: quello di sostenere chi ha bisogno di una mano per fare la spesa», dice il coordinatore dell’Emporio Claudio Baldini. Attualmente sono 1200 le tessere attivate – corrispondenti ad altrettante famiglie – per usufruire dei servizi offerti dal supermercato solidale di via del Seminario".

La raccolta pro Emporio si è svolta venerdì 14 e sabato 15 ottobre nei supermercati Conad, alla Coop del Parco Prato e a quella di Vaiano. Hanno prestato servizio i volontari della Caritas, della San Vincenzo De Paoli, dell’Emporio, i parrocchiani di Mezzana, Maliseti, Galcetello e Vaiano, i membri del Centro di Aiuto alla Vita, dell’associazione Cieli Aperti, dell’Avis Verag, dei Lions Club e i soci Coop. Il ritiro dei prodotti donati per il trasporto nel magazzino dell’Emporio è stato effettuato grazie alla Misericordia di Prato centrale, di Iolo e Vaiano, la Pubblica Assistenza di Prato e di Vaiano, Anpas Croce d’oro, Vab, Centro di Scienze Naturali e Associazione nazionale carabinieri.









