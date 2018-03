16.03.2018 h 12:21 commenti

Raccolta sangue, la Fratres promuove due appuntamenti

Il primo domenica 18 marzo nella sede di via Galcianese, il secondo il 24 marzo a Montemurlo dalle 7 alle 11. Tutti possono donare, per farlo occorre avere tra i 18 e i 65 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute.

domenica 18 marzo nella sede di Prato (via Galcianese 17/1, all’interno dello stabile della Misericordia); il secondo è per sabato 24 marzo a Montemurlo (in via Contardi 13, sede della Confraternita della Misericordia).

L’appuntamento, per tutte e due le giornate di raccolta, è dalle 7 alle 11. Si ricorda che tutti possono donare, per farlo occorre avere tra i 18 e i 65 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute. Per partecipare alle raccolte basta presentarsi, anche se è consigliata la prenotazione chiamando il numero 0574-609730, tutte le mattine dalle 8,30 alle 12.

I centri di raccolta della Fratres sono aperti a tutti coloro che vogliono diventare donatori di sangue, ma anche a tutti i donatori delle altre associazioni. Durante la settimana è sempre aperto il Centro trasfusionale dell’ospedale Santo Stefano di Prato.

Per informazioni: 0574 – 609730; www.fratres.prato.it





