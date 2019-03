22.03.2019 h 11:53 commenti

Raccolta rifiuti, La Porta e Gandolfi prendono spunto da Grosseto: "Cassonetti intelligenti, stop al porta a porta"

I due esponenti di Fratelli d'Italia propongono di adottare il sistema già sperimentato in Maremma: "Così sarà possibile applicare il principio della tariffazione puntuale, volto a premiare con sconti sulla Tari i cittadini che più e meglio differenziano"

Un sistema innovativo di raccolta dei rifiuti più efficace, più attento alle esigenze delle famiglie e soprattutto più igienico dell'attuale porta a porta. È quanto viene proposto da Chiara La Porta e Alberto Gandolfi, esponenti di Fratelli d'Italia, che per elaborare questa idea si sono confrontati direttamente con gli amministratori del Comune di Grosseto, dove questo meccanismo alternativo è già realtà.

"Il sistema del porta a porta - dicono La Porta e Gandolfi- si è rivelato fallimentare. Ai tanti disagi a cui sono chiamate le famiglie pratesi non solo non sono corrisposti adeguati sconti in bolletta, ma sono addirittura aumentati fenomeni come l'abbandono dei rifiuti e il randagismo, soprattutto di ratti, con conseguente peggioramento del decoro e della igiene urbana"

"Quello che proponiamo per ovviare a questa situazione - continuano La Porta e Gandolfi- è un meccanismo di raccolta del rifiuto fondato su cassonetti intelligenti a cui si accede mediante tesserini nominativi. In qualsiasi momento ciascun cittadino potrà recarsi in una delle tre postazioni di conferimento a cui è abilitato per gettare la spazzatura debitamente differenziata. In questo modo il rifiuto è perfettamente tracciato e si ottiene anche una maggior suddivisione del territorio in aree omogenee di raccolta, il che consentirà finalmente di poter applicare il principio della tariffazione puntuale, volto a premiare con sconti sulla Tari i cittadini che più e meglio differenziano i rifiuti. Non parliamo di aria fritta, ma di soluzioni concrete, già attuate in altri Comuni e che hanno già dato risultati soddisfacenti: a Grosseto i costi del servizio sono diminuiti del 15% grazie a questo sistema di raccolta dei rifiuti".

"Quello che è certo - concludono La Porta e Gandolfi- è che il nuovo sindaco, quale esso sia, dovrà per forza rivedere drasticamente i rapporti con Alia. Di una struttura che di fatto non svolge più gran parte dei servizi di raccolta appaltandoli a varie cooperative sinceramente non se ne può più".