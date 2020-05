25.05.2020 h 13:00 commenti

Raccolta Raee, nel 2019 l'area pratese prima in Toscana con quasi 10 chili per ogni abitante

Aumento del 33 per cento rispetto all'anno precedente. In generale, bene tutta la Toscana che si conferma tra le migliori regioni d'Italia per raccolta differenziata di grandi e piccoli elettrodomestici

Con quasi 10 chili a testa Prato è la provincia toscana con il primato di raccolta pro capite di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Lo dice il Centro di coordinamento Raee che ha diffuso i dati registrati nel 2019 a livello regionale. L'area pratese sale sul gradino più alto del podio con 9 chili 880 grammi di Raee per ciascun abitante con un aumento, rispetto all'anno precedente, del 33 per cento. In Toscana, invece, l'aumento si assesta al 10 per cento – 7 chili 870 grammi per abitante – performance che è comunque tra le migliori d'Italia e la migliore del centro Italia. A crescere sono soprattutto i grandi elettrodomestici bianchi che con 12.343 tonnellate, +10 per cento, rappresentano il 42 per cento di tutta la raccolta Raee. A seguire piccoli elettrodomestici, tv, monitor, sorgenti luminose. Contenuta, invece, la raccolta di elettrodomestici del freddo e clima. “La Toscana presenta dati di raccolta Raee assai lusinghieri e risultati in alcune province di tutta eccellenza – il commento del direttore Fabrizio Longoni – spicca Prato e spicca anche Pistoia, solo Massa Carrara non raggiunge la media nazionale”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus