Raccolta porta a porta ko, la Cgil attacca Alia: "Basta con le esternalizzazioni al massimo ribasso"

Il sindacato si unisce alle proteste dei cittadini per le strade, soprattutto della zona Est, lasciate con i rifiuti non raccolti a causa del cambio di appaltatore

Duro attacco della Cgil Funzione Pubblica contro Alia, dopo il caos nella raccolta porta a porta che ha lasciato intere strade della zona Est per tre giorni con i rifiuti da raccogliere in strada ( LEGGI ).

"Leggiamo con sgomento - dice il sindacato - che Alia, società per la gestione dei rifiuti dell’area vasta, attribuirebbe la mancata raccolta al passaggio del servizio al nuovo gestore. Alia, a seguito di esternalizzazione della raccolta porta a porta a soggetto privato, non si è curata minimamente della verifica delle competenze tecniche del personale che avrebbe svolto le operazioni di raccolta né tantomeno della continuità del personale che precedentemente operava nelle zone. La politica di Alia di esternalizzazione del servizio, di fatto al massimo ribasso, oltre non garantire i lavoratori delle cooperative, costretti sempre più a turni frenetici e insostenibili, non garantisce nemmeno la qualità del servizio che ricordiamo essere pubblico ed essenziale. Chiediamo ad Alia che cessi immediatamente l’esternalizzazioni al massimo ribasso e che si faccia garante della continuità del lavoro con apposite clausole nei contratti e della qualità del servizio pubblico a tutela della collettività".

In questi giorni sono stati molti i cittadini che hanno segnalato i cumuli di rifiuti, con le conseguenze che è facile immaginare visto le temperature alte. Alia ha assicurato che l'appaltatore avrebbe riportato nel giro di poco la situazione alla normalità, anche impiegando più mezzi per la raccolta.