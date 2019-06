21.06.2019 h 13:57 commenti

Raccolta porta a porta degli abiti usati per far fronte all'emergenza legata al sequestro dei cassonetti

Alia comunica che il servizio in tutto il territorio provinciale riprenderà dal 26 giugno. Ecco il calendario zona per zona

Alia Servizi Ambientali SpA informa che da mercoledì 26 giugno riprende il tradizionale servizio stagionale di ritiro domiciliare degli indumenti usati nel comune e nella provincia di Prato.

Sarà effettuato un passaggio domiciliare “porta a porta” del personale addetto, entro i prossimi 15 giorni, in tutte le aree per garantire un servizio capillare ai residenti in tutto il territorio. Tale raccolta permetterà a tutti coloro che hanno sacchi con indumenti di smaltirli correttamente considerati anche i disagi provocati dal sequestro preventivo degli 80 cassonetti stradali scattato su richiesta della Procura di Prato lo scorso 21 maggio per un'indagine sul trattamento degli indumenti usati (LEGGI) . Un improvviso stop alla raccolta di questo tipo di rifiuto, tra l'altro arrivato proprio al cambio stagione, che si è tradotto anche in episodi di inciviltà con abiti e sacchi abbandonati ovunque, anche fuori dai cassonetti. Ora Alia corre ai ripari.

Nei giorni precedenti il 26 giugno verranno distribuiti dei sacchi a tutte le famiglie con indicato il giorno del ritiro.

Ecco in dettaglio tutto il calendario dei ritiri “porta a porta” abiti usati secondo le zone:

PRATO OVEST/SUD- Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: mercoledi 26 giugno;

VERNIO/ CANTAGALLO: mercoledi 26 giugno;

PRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: giovedì 27 giugno;

CARMIGNANO: venerdì 28 giugno;

POGGIO A CAIANO: venerdì 28 giugno;

PRATO NORD – Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: sabato 29 giugno;

PRATO EST – La Pietà, La Querce: sabato 29 giugno;

QUARRATA: lunedì 1 luglio;

AGLIANA e MONTALE: lunedì 1 luglio;

MONTEMURLO: martedì 2 luglio;

PRATO NORD – Campaccio, Ciliani: martedì 2 luglio;

PRATO OVEST – San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: venerdì 5 luglio;

PRATO SUD – Grignano e Badie: sabato 6 luglio;

PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio: sabato 6 luglio;

Chi ha necessità di conferire indumenti usati anche al di fuori del calendario sopra riportato, può sempre farlo gratuitamente consegnando gli abiti agli Ecocentri di Alia, ubicati in:

- via Paronese, 104 a Prato, aperto al pubblico da lunedì a sabato: 7 - 19;

- via Puccini a Montemurlo in orario: lunedì: 8-12 e 14.30-17.30

martedì: 8-12

mercoledì: 8.30-12 e 14.30-17.30

giovedì: 8.30-13 e 14.30-17.30

venerdì: 8.30-12 e 14.30-17.30

sabato: 8-12.30

domenica: 8-12

- in via Borgonuovo a Vaiano in orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 08.00 - 13; giovedì 13 - 18

- via di Pratignone a Calenzano, in orario lunedì, mercoledì e venerdì: 8.00 - 14.00 / martedì, giovedì: 13.00 - 19.00 e il sabato: 8.00 - 13 e 14 - 19