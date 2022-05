16.05.2022 h 13:27 commenti

Raccolta per le famiglie povere, messi insieme 130 quintali di prodotti in due giorni

Quantità superiore a quella raccolta lo scorso ottobre. Al lavoro, davanti ai supermercati, oltre 150 volontari. La merce sarà distribuita dall'Emporio della Caritas

Superiore a quella dello scorso ottobre la raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà che si è tenuta venerdì 13 e sabato 14 maggio. Sono stati messi insieme 130 quintali di prodotti, per un totale di 1175 scatole. I beni saranno consegnati alle famiglie in difficoltà.

La raccolta si è tenuta nei supermercati Conad di Mezzana, Maliseti, Fontanelle, Galcetello e Coiano e alla Coop del Parco Prato e di Vaiano. I prodotti richiesti per l'occasione erano biscotti, olio di semi, olio d’oliva, latte a lunga conservazione e aceto. L'ultima raccolta che si era tenuta a ottobre scorso aveva permesso di immagazzinare 112 quintali di prodotti.

Prezioso il contributo di circa 150 volontari, che nelle due giornate si sono prodigati per rendere possibile la raccolta. Volontari appartenenti a varie parrocchie della Diocesi di Prato (Mezzana, Maliseti, Galciana, Gesù Divino Lavoratore, Vaiano e Galcetello), alla San Vincenzo, Centro Aiuto alla Vita, scout Agesci Prato 5, gruppo coordinato da Dino Natale, volontari dell'Emporio e della Caritas, Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e soci Coop.

Si sono occupati del servizio ritiri la Misericordia, la Croce d'Oro, la Pubblica Assistenza, l'Anc e la Vab.

«La raccolta è andata bene, Prato risponde sempre in maniera importante e generosa – dice Claudio Baldini, coordinatore dell’Emporio della Solidarietà -. Grazie a tutti coloro che hanno donato, in tanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, superiore rispetto a quello dello scorso ottobre. Molti i prodotti che sono stati raccolti, oltre a quanto richiesto in tanti hanno donato anche altri prodotti, in particolar modo per la prima infanzia. Un ringraziamento anche a tutti i volontari, a coloro che si sono occupati del trasporto, e ai direttori dei supermercati che hanno aderito all’iniziativa, che ci hanno dato supporto e assistenza».









