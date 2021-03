05.03.2021 h 12:04 commenti

Raccolta fondi di Stremao per acquistare un "bicibus": sostegno alle famiglie e all'ambiente

Servirà per accompagnare a scuola i bambini montemurlesi che frequentano la primaria. Servono 5mila euro, con l'iniziativa si darà anche lavoro a un disoccupato. A luglio una cerimonia speciale dedicata agli imprenditori

Attenzione all'ambiente, ma anche alle esigenze delle famiglie. Stermao lancia una nuova iniziativa, quella del bicibus, una bicicletta da 8 posti con pedalata assistita che accompagni a scuola i bambini che frequentano la primaria a Montemurlo. Un'idea nuova per il territorio, ma già sperimentata in altri comuni del nord Italia.“lIl servizio, che abbiamo già presentato al sindaco, – spiega Mauro de Angelis presidente dell'associazione- sarà gratuito, quando termineranno le scuole il mezzo sarà a disposizione di tutti i bambini che avranno voglia di fare una passeggiata lungo le ciclabili a Prato. Questa iniziativa ha anche un altro scopo: dare un piccolo lavoro a una persona che lo ha perso”. Prima di tutto, però serve avere la bicicletta, che verrà costruita appositamente da un'officina, servono 5mila euro e così è stata lanciata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma https://gofund.me/f23a7707 Oltre a pesare alle famiglie Stremao lancia anche un'altra iniziativa, questa volta per il 2 luglio e rivolta agli imprenditori. “Sono gli altri eroi di questo tempo – spiega De angelis- così all' Oliveta organizzeremo una premiazione per quindici uomini che si sono distinti durante la pandemia. Daremo loro una statuetta che sarà costruita da Dino Bencini, lo stesso artista che realizza i Buzzini”.